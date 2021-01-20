台北市長柯文哲是否參選2024總統，外界關注。他接受日本媒體專訪時明確表達意願，認為台灣的政治及司法都需要大改革，但會以選前民調為是否正式參選的依據。

日本《產經新聞》昨（19）日刊登柯文哲受訪內容，先是提到台灣防疫，柯文哲表示，因借鑑2003年SARS的經驗，馬上建立防疫措施及早期邊境管制，建議日本應先「止血」抑制疫情再擴散，並對面臨倒閉的企業「輸血」，最後再進行「手術」，採取措施恢復經濟。

關於總統大選，柯文哲表示願意參選，認為台灣在政治及司法上都需要進行重大改革，但由於國際局勢和台灣政局的不確定性，還是會參考選前民調，支持率是否超過20%，是考量要不要參選的依據之一。

對於日本核食議題，柯文哲指出，應進行科學驗證後，進口安全無虞的食品，但包裝上必須註明產地、來源。

柯文哲也談到兩岸關係及香港問題，他說，台灣夾在大陸與美國兩大國之間，不可能單獨對抗大陸，但可以保持距離，這點則可參考日本，因為日本也同樣被夾在兩國中間。至於香港議題，他強調，台北市政府會持續對被打壓的香港泛民主派人士提供協助，但沒有公開必要，不需要再去刺激大陸。

(中時新聞網)