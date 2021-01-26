文化大學明年3月將過60歲生日，為與全國民眾同慶這個對高等教育極具意義的一甲子之日，校方將舉辦「創校60週年慶祝活動主題標語徵選活動」，即日起至2月21日止，歡迎文大師生、校友及各界人士踴躍參加、發揮創意，於8至12字內，呈現文大一甲子光榮軌跡與對文大未來的期許。

文大表示，歡迎各界透過投稿網址：https：／／discover.pccu.edu.tw／SloganContest／，踴躍投稿，文大將由文大師長及校友、學生代表等組成評選委員會，共同評選出前三名作品，並致贈第一名禮券6000元、第二名禮券3000元、第三名禮券1000元，以及文大紀念杯各1個。

文化大學位於陽明山，校內種植櫻花，成為知名校園美景。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

文大提到，關於作品內容，請以「中國文化大學創校60週年」為創作主軸進行發想，可參考本校校史（https：／／www.pccu.edu.tw／intro_history.html）、校慶活動宗旨及例稿，力求作品「簡潔有力、琅琅上口」。

文大指出，創校60週年校慶活動宗旨為：為擴大歡慶創校60週年，展現華岡蓬勃新氣象，將舉辦結合「感恩溫馨與展翼創新」、「人文關懷與數位科技」、「永續發展與社會公益」等主題或特色的多元慶祝活動，以促進校園師生互動及凝聚校友向心力。例稿：「華岡六十 展翼領航」、「輝煌甲子 鳳鳴華岡」。

文大表示，參加徵選作品內容請以中文為主，獲選作品將提供本校無償使用於本校各類相關宣傳、文宣品及紀念品；參加徵選作品須以未曾發表的原創作品為限，並請相關作者注意法律、著作權及智慧財產權等相關規範；每人限投一件作品，請勿一稿多投。

文大指出，報名參加即代表認同本次活動之各項規定。如有未盡事項，主辦單位保留隨時修改之權利，並於活動網站公告周知。詳細活動公告請參閱https：／／ap2.pccu.edu.tw／pccupost／post／content.asp？Num=202112210161492

(旺報 )