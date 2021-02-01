今天凌晨1點53分左右有不少民眾目擊夜空有巨大火球飛過，還帶著綠色尾巴一直閃，短短9秒就消失，嘉義更有民眾直呼，這顆火球跟一台車一樣大，讓他看傻眼，讓人懷疑是不是隕石掉落，但多數人認為這顆「火球」就是火流星，氣象局也表示，若是火流星就屬正常現象。

許多人今天凌晨在臉書、PTT貼出「巨大火球」劃過天際的景象，有民眾在臉書「嘉義大小事」PO文，在嘉義市區看到像隕石的物體，「中間整顆像火球一樣，原本要許願，他媽跟一台車一樣大，我傻眼...」，引起許多人留言，紛紛表示自己也有看到這一幕，「我在板橋，有看到，速度超級快」、「我有看到，好難得在市區看到！好美」、「很大顆的火球」、「我只親眼看到火球著火下來就不見了，他是不規則跳的，我敢發誓」、「那個叫火流星」。

除了臉書外，PTT上也有網友親眼目睹超亮的火流星，「1:53時我走在台南東豐路上，成大方向的天空有一顆超亮的火流星，墜落過程中周邊還散落火星，是賽亞人要來了嗎？」還有人分享阿里山國家風景區管理處YouTube直播在凌晨1時53分確實有拍到火流星劃過景象，且越來越大，還閃著綠色光芒。

對此，氣象局表示，通常是有流星雨時較容易出現火流星，最近一次流星雨是1月初的象限座流星雨，火流星就是屬於體積比較大，燃燒較旺、較亮的流星，屬正常現象。

火流星在凌晨1點53分時一閃而過。(翻攝自 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處YT)

火流星在凌晨1點53分時一閃而過。(翻攝自 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處YT)

火流星在凌晨1點53分時一閃而過。(翻攝自 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處YT)

民眾的行車紀錄器在省道拍下火流星。(翻攝自FB)

(中時新聞網)