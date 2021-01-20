非蘋手機新機陸續上市，且PC/NB熱度持續，PCB廠—華通(2313)目前HDI訂單良好，能見度已達今年第2季，訂單狀況優於去年同期，亞系外資給予華通「買進」評等，目標價55元。

華通為全球第一大HDI板廠，除HDI板外，目前產品涵蓋：軟硬複合板、硬板、軟板及SMT等，終端應用廣泛，包括：通訊、電腦、消費性、車用、航太等；受惠於蘋果iPhone 12延後上市，華通去年第4季業績表現亮眼，單季合併營收達181.28億元，季增7.41%，創下單季歷史新高，累計2020年合併營收為605.16億元，年成長7.73%。

隨著5G手機占比攀升，且疫情未止，遠距辦公及線上教學需求致使平板、NB等需求依舊強勁，而相關產品均使用高階HDI的疊構設計，華通在產能、技術以及服務在業界具領先優勢，搭配長期佈局的低軌道衛星通訊產業商轉在即，讓華通今年營運看好。

由於非蘋手機品牌廠多於第1季推出新機，且NB/PC需求依舊強勁，華通HDI訂單能見度已達今年第2季，優於去年同期。

在美系客戶新產品部分，據了解，華通已取得美系客戶耳機及智慧型手機軟板訂單，為今年營運添動能。

為因應客戶需求，華通重慶二廠廠房正在進駐設備，預計今年6月量產，二期廠首期預計開出月產能10萬到15萬平方英呎，而華通惠州廠亦進行建置軟硬結合板及軟板產線，增加軟板產能；華通去年資本支出高達90億元，其中廠房支出約10億元到15億元，華通預估，今年資本支出可望維持高檔。

亞系外資表示，華通HDI產能利用率持續滿載，在新的HDI產能增加、客戶推出TWS新產品及新的衛星業務之下，我們預期華通2021/2022每股盈餘優於市場預估8%/10%，給予華通「買進」評等，目標價則由60元降至55元。

(時報資訊)