自鼓吹支持者闖國會造成動亂、引起同黨議員撻伐後，川普在共和黨內爭議倍增，連10位同黨的眾議員也同意彈劾川普。不過據華爾街日報引述知情人士爆料，為了在離開白宮後保持政治影響力，川普正與友人討論另組新政黨。

報導指出，知情人士透露，川普在上周與多位助理與親近友人討論成立新政黨，並取名為「愛國者黨」（Patriot Party）。不過報導也指出，成立新政黨需要投資大量的資源與時間，目前不清楚何時會成立川普口中的新政黨。

自川普遭指控是國會暴動的始作俑者後，他與共和黨之間的隔閡加劇，不僅原本黨內如參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等鐵粉議員也與川普保持距離，連昔日多在參議院力挺川普政策的參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也在19日首次表明「闖入國會的暴民，正是受到川普鼓舞」，兩人關係形同決裂。

川普在2020年大選中，仍有7400萬的民意支持，且人數廣大的川粉們涉及共和黨政治不多，但更加偏好加入川普的競選活動。另外報導也指出，一般而言在共和黨與民主黨之外的第三政黨，往往在大選中難以吸引足夠的選民支持，且要推動成立第三政黨，也可能加劇川普與共和黨間的對立，特別是後者可能認為川普此舉是在瓜分共和黨候選人的支持群眾。

自從大選失利後，川普離開白宮的下一步，備受外界關注。美媒《Axios》指出川普有意買下保守派媒體《極限新聞》（Newsmax）並讓其與一度挺川而後被棄的《福斯新聞》（Fox News）並競爭，不過此說法已遭《極限新聞》總裁否認。另外，川普若還想東山再起挑戰白宮大位，仍會受到如彈劾案等挑戰，雖然不清楚麥康奈是否會投下同意彈劾的一票，但民主黨議員早已磨刀霍霍，民主黨眾議院議員威廉斯（Nikema Williams）甚至將在20日提出立法，禁止川普未來進入國會。

(中時新聞網)