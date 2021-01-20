今天進入24節氣中的最後一個節氣｢大寒」，許多人都好奇在農曆年前這段日子自己的運勢會如何發展？運勢命理專家邱彥龍老師分析1/20～2/3大寒期間的運勢，這段時間國際局勢混亂，農曆過年期間動盪達到高峰，疫情持續升溫，需多加嚴格防疫；國際金融大震盪開始，台灣股市在2月5日前持續上漲，之後走低，投資族一定要特別謹慎。

2021年1月20日正式進入｢大寒」，是24節氣中最後一個節氣，十二消息卦為地澤臨卦，《易經·臨卦》《象》曰：「君子以教思無窮，容保民無疆」，代表各國元首、政府首長，帶領百姓經歷疾病、政局動盪、天災人禍等各種險難時，需擴大思維，考慮更全面、謹慎防範未來，且要記取教訓，儲備能量，對抗前面未完的危險與災難。

庚子年己丑月戊辰日甲寅時交節氣，疫情持續延燒，國際金融大震盪開始，台灣股市1月13日到2月5日高點乍現，2月5日到3月4日出現低點，國際經濟、金融戰開打，錢財大起大落，投資務必謹慎，切勿衝動行事，做好防疫工作，準備迎接牛年的新挑戰。

【天象影響】

國際疫情嚴峻、災難頻頻，各國元首、地區領袖、企業家、知名人士壓力未減；國際熱錢持續關注、投資台灣高科技項目。

1/18～1/24火星、天王星、月亮合相：

除了共同抵制疫情之外，許多國家開始在經濟、醫療、科技等專業領域進行結盟，甚至拉幫結派分成兩派人馬，同時網路攻擊、經濟戰、科技戰開打；加之地震、爆炸、火災、意外、人禍、口舌是非等動盪發生，家庭、房地產、石油、建築、酒店、橡膠、電器、科技產品、航空、通訊、煤氣、電車、貨幣、證券、股市、食品、醫療物資將出現問題，民眾情緒極度不穩定，導致與政府對立、提出抗議。

1/26～2/1金星合冥王星，太陽合木星：

防止誘拐、綁架少女、美女、性暴力等憾事發生；政府官員、知名人士、大企業家、某些民眾，容易有感情糾葛等情事爆發，如一夜情、多P、變態性愛、三角關係、多角關係、染性病、性虐待致死、劫財劫色等事件；對於新冠病毒疫苗，老年人、身體虛弱者勿過度樂觀，易有後遺症，嚴重甚至導致死亡，尤其是歐洲、美洲、日本、印度、俄羅斯等國家。中國東北吉林地區、黑龍江、內蒙古東部、河南石家庄、北京，疫情蔓延；台灣除本土疫情持續升溫外、境外移入案例在此同時也持續增加，需多加嚴格防疫。

大寒這段時間應注意與「水」和「火」有關的意外，如：切菜、滑倒、下雪、雪崩、電線走火、電器走火等。

【農曆年節，國際局勢動盪】

天象的諭示能讓我們多加提防小心、針對示警趁早做準備，祈望一切災難能盡快趨緩、結束，回歸正常生活。未來的一個月將逢農曆年節，但也是國際最動盪的時刻，需共體時艱、相互包容、體諒與鼓勵。

(中時新聞網)