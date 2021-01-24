國師唐綺陽於官方頻道分享1/25~1/31星座運勢，本周因諸星皆在水瓶座，因此造成水星逆行，容易與人溝通不良而產生摩擦；金星則是在新、舊模式改變的過程中產生糾結；而水星到三月前則是會慢慢建構起安全感。這周巨蟹、天秤、魔羯、雙魚都有不少桃花，單身的人千萬要好好把握機會！
重要星象：四星在水瓶座，水星將逆行，金星衝刺中，金星水瓶，日木入相位
四星在水瓶座，緊鑼密鼓的氛圍中，將面臨生命中重要的變化。水星將逆行，容易產生溝通不良、難以處理的狀況。金星魔羯衝刺中，在新、舊模式間產生糾結，並有諸多衡量。水星將在水瓶座待到三月中，伴隨渡過創新的過程，重新建構安全感。日木入相位，能夠帶來樂觀的氛圍。
【工作注意：白羊、金牛、天蠍、水瓶】
白羊：別意氣用事，多參考前輩建言
金牛：在混亂之中，更要保有中心思想
天蠍：有想法意見，要勇敢說出來
水瓶：工作多線進行，都能把事做好
【桃花注意：巨蟹、天秤、魔羯、雙魚】
巨蟹：多出去聚會，桃花機會就在其中
天秤：容易患得患失，請先保持低調
魔羯：陷入情緒低潮，會影響感情經營
雙魚：與桃花互動像家人，有機會跟家人介紹
【財運注意：雙子、射手】
雙子：財運旺，有貴人帶領不妨跟進
射手：正財機會多，快招架不住
【健康注意：獅子、處女】
獅子：體能狀況下降，是時候該運動了
處女：經營健康有成，適合做大改變
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。