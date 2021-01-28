尋找戀愛和結婚對象時，大家都希望能夠找到與自己價值觀相似、又能互相扶持並彼此尊重的人，最怕遇到滿嘴甜言蜜語，其實不真誠的對象，偏偏有些人特別容易吸引這些爛人，星座運勢網站「醬子聊星座」點名以下5個星座女，戀愛時特別容易遇到渣男，失戀又常常不記取教訓，導致老問題一再發生，總是陷入苦戀。

▍1.雙魚座

雙魚女擇偶常常靠直覺，經常一見鍾情，在還不熟悉對方的狀況下就交往或結婚，閃戀閃婚的下場，也多半是閃分閃離。手腳快過頭腦，很容易出問題，對方的缺點雙魚女都視而不見，直到最後被傷害了，雙魚女才後悔莫及。

▍2.金牛座

金牛女就是太單純了，看誰都當對方是好人，男人說的甜言蜜語全部都當真，絲毫不去考慮對方是否在說謊。就算最後被分手了，金牛女還會傻傻的等對方回頭。

▍3.天秤座

天秤女一遇到男人智商就沒了，戀愛時喪失理智、太愛腦補，看男人的時候會自帶夢幻濾鏡，可能對方條件普通，卻把對方當成真命天子，吃虧也經常不放心上，失戀也不記取教訓，之後仍會重蹈覆轍。

▍4.處女座

對處女女而言，並不是沒有看男人的眼光，而是運氣太差，遇到的男人條件都不好，然後在這些男人中，處女女就算精挑細選也沒有好的，最後只能自嘲自己看男人的眼光沒救了。

▍5.獅子座

獅子女找伴侶的眼光一向都很挑剔，可惜看男人的時候還是會看走眼，經常陷入虐戀，不是獅子女智商不夠，而是自信爆棚，這種盲目的自信總讓獅子女深信自己的眼光沒錯，殊不知那些壞男人早就看透一切，說幾句好聽話就能騙過她，獅子女每次受挫都要一段時間才能復原，要找到理想對象實在太難了。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)