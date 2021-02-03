一段幸福的戀愛會讓生活增色不少，但如果遇到爛桃花，對許多人來說是生不如死。唐綺陽近日在《女人我最大》節目中點名天蠍座、摩羯座、巨蟹座在2月到4月之間很容易遇到爛桃花，這段時間雖然表面上看起來桃花運很好，很多認識對象的機會，偏偏很高機率會遇到渣男、渣女，因此一定要拿出理智好好篩選，以免做出後悔的決定。

▍第三名：天蠍座

天蠍座2月到4月之間的爛桃花可說是想躲也躲不掉，其實面對感情的態度算是被動，但是就算不去主動認識人，爛桃花也會自己找上門，還會不厭其煩的敲門，讓天蠍座感到非常無奈。

▍第二名：摩羯座

2月到4月之間摩羯座的桃花宮動得很厲害，有很多認識新對象的機會，因此本來就有比較高的機率遇到怪咖；或者是最近轉性，來的對象與以前的標準不同，可是偏偏就能電到你，這個標準的轉變大到可能是轉變性向。雖然桃花旺，但這段時間的感情來得快、去得也快，會因為一時的激情墜入愛河，清醒後覺得跟生涯規劃不合，然後這段感情就這樣過去了。有穩定對象的摩羯也可能會遇到完全不同類型的人讓你動心，但一定要仔細思考「真的是我要的嗎？」不要一時衝動做出後悔的決定。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座近期人面很廣，尤其在網路上特別想要展現自己來吸引關注，或藉由交友軟體認識許多網友。若是不玩網路交友的人，應酬會特別多，可能藉由朋友介紹認識朋友，這些對象條件乍看還不錯，可是他很可能是抱著玩玩的心態來認識你的，甚至是來劈腿的。不要被一時的新鮮感沖昏頭，要守住自己的篩選條件，千萬不要覺得對方有趣、或有默契，就陷入這段感情，很容易悲劇收場。

唐綺陽點名天蠍座、摩羯座、巨蟹座近期要小心爛桃花

(中時新聞網)