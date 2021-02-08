近期演藝圈、政治圈風波不斷，雞排妹（鄭家純）與翁立友的性騷事件尚未止息，又爆出廣告導演馮云表示多年前被曾國城性騷，星座專家唐綺陽在FB粉絲團發文表示「終於來到年關這週，終於將見識何謂六星連珠了」，並提醒水瓶能量和水逆攪局，都將震動社會，風波主角可能暴起、暴落，因此一定要以智慧溝通，名人發言一定要特別謹慎。

唐綺陽表示，目前演藝圈、名人圈、網紅圈都各自浮躁，近日持續延燒的性騷擾事件震動社會，加上水逆的影響，記者會不知所云，真相未明的狀態下，網友各自抒發己見，還不斷翻出過去的影片、檔案，非常熱鬧。政治圈則是罷捷事件剛剛落幕，緊接著又是罷免立委陳柏惟「刪Q事件」，網路還有Clubhouse話題持續熱夯，許多人一窩蜂開始使用，也玩出自己的特色。

唐綺陽分析，上面描述的「水瓶事件」都很有指標性，目前六星連珠水瓶，人性仍在熱烈碰撞、熱情溝通中，而且這熱潮還會持續，從星象看來，這次的社群力道「足以擾亂布局，震動市場」，會誕生新的溝通模式、人際距離的新認知，和新的社群規則，而這只是水瓶時代的開端，之後還有2、3年的演變期，趨勢正在形成。

星期三就是小年夜了，唐綺陽提醒「六星連珠」的時間從2/10小年夜早上9點半起，經過除夕、直到2/12初一下午3點半才結束，恢復五星連珠，過完初二回娘家，再來就是2/14情人節，一連串的水瓶能量，還有水逆攪局，都讓人際關係可能重新洗牌，碰撞、溝通困難的狀況難免。唐綺陽最後示警，土天四分入相中，「固定星座們」是主角，「是此番風暴中的主角，可能暴起、暴落，驟變改變生涯，若有是非，務必智慧溝通，切勿躲避，名人們發言尤其需要謹慎。」

(中時新聞網)