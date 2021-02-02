大部分人結婚都希望可以找到一個好的對象，除了是自己心愛的另一半，彼此的性格、價值觀如果可以吻合或互補就再好不過了。《搜狐》命理專欄也在文章中點名了3個星座的女生，不僅旺夫旺子還旺財，只要娶到她們，後半輩子的生活就不用擔心了！

1. 獅子座

獅子女氣質出眾，頭腦反應非常靈光，還擁有十足的信心和堅定的信念，也因為這些原因，為她們自身帶來了越來越多的福氣；婚後的獅子女，對待感情非常認真，可以做到「窮日子共苦，富日子同甘」，因為受到「吉星」照耀，獅子女的孩子們都相當聰明，家中的財富也跟著源源不絕！

2. 金牛座

金牛女天生就很懂得理財之道，會通過各種方式來賺錢，為自己存下大筆財富；在婚後金牛女也會十分投入家庭生活，打點好家裡的一切不讓丈夫擔心，夫妻的關係相當和睦，她們本身也會發揮理財所長，讓家裡不愁吃穿，和丈夫孩子們過上幸福且健康的生活。

3. 處女座

處女女性格正直善良且樂於助人，所以人際關係相當不錯，貴人運和福氣都特別旺盛，在生活和事業上都能夠得到貴人的幫助；而處女女從小就旺父母，結婚後也把這個好運帶到夫家，只要娶到她們都有機會可以致富翻身，孩子們也非常孝順，全家人一起過著有錢且和睦的日子。

(中時新聞網)