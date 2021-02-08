台北福華大飯店提供的年菜餐盒，營養均衡。（黃采薇攝）

四方刈包。（福泰飯店集團提供）

晶華酒店年菜餐盒少油少鹽講究健康。（黃采薇攝）

吉豚屋「腰內豬排定食」為人氣款餐盒。（黃采薇攝）

桔子商旅防疫客房舒適、設備一應俱全。（黃采薇攝）

桔子樹手做DIY。（黃采薇攝）

桔子紅包抽抽樂。（黃采薇攝）

農曆春節倒數，返台人潮湧現，民眾入住防疫旅館，隔離期間雖然無法外出，為使檢疫中的旅客感受年節的溫暖，擁有好的入住體驗，旅宿業者將服務放在飲食上。

台北防疫旅館「桔子商旅」，籌備一系列春節活動如桔子樹手做DIY、桔子糖果點心包、桔子紅包抽抽樂，期望旅客感受年節氛圍；今日還公開防疫客房，內部一應俱全，除舒適外，春節前夕至年節中的年菜餐盒，亦使出渾身解數服務民眾的三餐，可看到提供的網路表單，有與星級飯店配合的菜色，與神旺大飯店、台北福華大飯店、晶華酒店、欣葉餐廳、軒饌廚坊、吉豚屋等知名業者合作，安排中西式餐食的年菜餐盒，亦可透過視訊與家人好友共享團圓。

福泰飯店集團副總經理薛志民表示：「我們的年菜餐盒選擇多元，無論豐盛、健康低GI的菜色，即日起至元宵節前，我們都能提供民眾依自己喜愛的口味選用，如中西式的美食、皆是少油少鹽講究健康的餐盒。目前回國的民眾人數稍下降，因為有些民眾考量回來後防疫旅館客房數有限，預估3、4月又將有一波返鄉人潮。」

(中時 )