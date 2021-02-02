戀愛過程中，每個人在意的需求點不同，有人注重心理層面，嚮往柏拉圖式的戀情，也有人「無性不歡」，《搜狐網》命理專欄就點出4大星座男，熱衷追求肉體滿足，要是讓他「吃不飽」可能會憤而提出分手！

天蠍座：

天蠍座男人無論外表是否長得忠厚老實，心理對於性的渴望，有著天生的早熟和熱情，對於所愛的人更是極端要求全身心的付出，他們對於柏拉圖式的愛情嗤之以鼻，因為要是有愛的話，怎麼能不做愛做的事呢？

天秤座：

天秤座在享受肉體歡愉之際，也十分看重環境、氣氛和情調，只要天時地利人和，他們就很容易無可自拔的陶醉其中，因此，如果另一半是天秤座的人，一定要多花點心思，才能讓他身心得到滿足。

獅子座：

獅子座霸氣外向，自信爆棚，對他們來說，地點無所謂，只要感覺對，哪裡都是床！熱愛冒險嘗鮮的他們，最愛「野外運動」，尤其是那種特別喜歡「野戰」的，幾乎都是獅子座居多。

處女座：

處女座外表靦腆，經常以文靜的形象示人，看似十分拘謹，但其實他們對性十分嚮往，只是偶像包袱太重，顯得不那麼熱情，只要他的「開關」被打開，你才會發現檯面下的他們激情四射、勢不可擋。

(中時新聞網)