去年勞動部函釋指出，勞檢法及其施行細則的陪同檢查人員，應為受檢事業單位所僱勞工，意謂如果是外部聘用的會務人員恐怕無法參與陪檢，引發勞團不滿，有立委近日召開協調會，對此，勞動部職安署署長鄒子廉表示，在廢止該函釋或有新函釋前仍要照該函釋執行。但職安署擬在2個月內邀請相關團體召開會議討論。

依職安署日前函釋指出，陪檢的工會僅限企業工會，雖然企業工會指派陪同檢查人員雖屬其自主事項，但考量勞動檢查法立法意旨為維護勞雇雙方權益、檢查內容恐怕涉及事業單位之生產技術、設備及經營財務等秘密、陪同檢查人員須瞭解事業單位之實際狀況等因素，因此要求企業工會所指派陪同檢查者，應為該受檢事業單位所僱勞工。

台灣鐵路產業工會秘書長魏豫綾說，100年後修正的工會法已把企業工會、產業工會及職業工會皆納入其中，但職安署卻依在100年前通過的勞動檢查法中規定的應通知「工會」，僅限企業工會，現在又再度限縮僅限縮為該事業單位的勞工。

鄒子廉表示，目前還是造日前公布的函釋執行，但只要對勞動檢查有幫助，職安署也會與相關團體討論，如果需要後續修正或廢止也要經相關程序。

協調會中最後決議，職安署將於2個月內與陳情工會團體討論工會推派代表配套；而產職業工會勞檢陪同權部分，將於3月底前召開會議研商不同類型勞檢產職業工會陪同可行性。

(中時 )