避免疫情升溫，派出所布達首創線上直播觀禮。(呂筱蟬攝)

桃園市平鎮警分局20日舉辦北勢派出所新任所長布達儀式，因應桃園醫院疫情升溫，更首創以線上直播方式進行，地方仕紳全改為線上觀禮，規模從以往的100多人降為僅所內同仁15人參與，也讓新任所長鄭榮捷直呼是非常特別的體驗。

布達典禮事先邀請貴賓參加，不過預告一律線上觀禮，透過電腦螢幕或手機線上觀看，最高峰流量有300人同時在線上觀看，不少人也留言鼓勵，雖然少了面對面的溫度，因應嚴峻疫情大家都能接受也覺得新奇，防疫期間不失隆重很有創意。

平鎮警分局長李建民表示，新冠肺炎疫情在全球持續延燒，近日桃園傳出多起本土感染案例，為遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，避免群聚風險，布達儀式化繁為簡，典禮開始以後，透過分局臉書粉絲團線上直播，邀請協勤民力及民眾、里長、民代等地方人士上線觀禮。

新任北勢派出所長鄭榮捷則說，從警20多年來，第一次遇到所長布達儀式現場沒有外界來賓觀禮，雖然感受不同，但更能體會到現在是疫情嚴峻地關鍵時刻，創新的應變模式也要呼籲民眾齊心防疫。民眾也在線上留言「這樣做就對了」，警察做為表率對抗疫情，守護大家的平安。

(中時 )