集保結算所2018年起推出環境、社會及治理（ESG）服務，除引進多家國際ESG評分資訊供市場參考，亦每年舉辦大型論壇活動。今年考量新冠肺炎疫情影響，將於明（27）日移師線上舉辦，連4年邀請業者及學者專家分享ESG最新訊息。

集保總經理朱漢強表示，27日論壇上午場議題將聚焦於「責任投資策略與執行」主題，邀請全球最大基金公司之一的富達國際全球責任投資主管、歐洲最大ESG研究機構Sustainalytics大中華首席分析師，分享最前端的責任投資策略與台灣企業ESG評分展望。

為強化市場參與者宏觀ESG投資生態系全貌，針對國內ESG投資如何實踐，集保亦邀請到台灣代表性的國泰人壽、台新投信、台灣人壽等機構投資人，分享成功經驗及如何看待未來發展趨勢。

而董事會為每家公司最高管理階層，掌握重要決策權。面對國內證券市場外資持股已逾4成環境下，股東會議案如何爭取支持，已成重要課題。對此，論壇下午場將深入挖掘股東會有關議題，聚焦「股東會投票與公司ESG管理前瞻」主題。

為協助公司提前了解國際機構投資人投票意向，集保邀請2大國際投票顧問機構ISS與Glass Lewis，分析對今年台灣股東會政策與展望，並邀請知名指數機構富時羅素（FTSE Russell）及友達、台灣大等多家頂尖發行公司代表，分享如何打造高層級的ESG管理機制。

朱漢強表示，集保未來將戮力發展更多ESG服務，提供發行公司及國內機構投資人檢索、分析及追蹤投資公司的ESG表現，更期待以此項服務為磐石，讓國內ESG投資發光發熱，成為我國資本市場的新亮點。

朱漢強指出，在金管會推動的「公司治理3.0－永續發展藍圖」框架下，集保將全力打造發行公司與國際投票顧問機構的溝通管道，除已在投資人關係（IR）平台上揭露2大國際投票顧問機構的投票政策與聯繫資訊外，將持續推動取得投票建議報告，供發行公司參考。

(時報資訊)