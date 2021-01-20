全球線上訂房品牌「Booking.com」透過2020年上百萬則旅客評論，列出「全球最好客目的地」名單，其中台東不只有自然景觀、清幽氛圍備受眾多旅人喜愛外，熱情的待客之道也受到旅人推崇，擠下澳洲塔斯馬尼亞、斯洛伐克普雷紹夫等地，拿下第一名。

新冠肺炎疫情讓2020年全球旅遊業陷入寒冬，台灣因防疫成功，進而讓國內旅遊大爆發，而台東更是成長最明顯的縣市。Booking.com宣布，從去年上百萬則的旅客評論中，分析出「全球最好客目的地」榜單，台東在得獎數占住宿總數的比例多寡排名中，躍居全球首位，可見此目的地屢獲好評，住過的都難忘到意猶未盡。

Booking.com指出，台東除了自然景觀、清幽氛圍備受眾多旅人喜愛外，熱情的待客之道也受到旅人推崇，贏過澳洲的塔斯馬尼亞、斯洛伐克的普雷紹夫、奧地利的上奧地利、加拿大的新斯科舍、美國的愛荷華、阿根廷的丘布特以及巴西的米納斯吉拉斯。

調查也發現，台灣旅客心目中最熱情好客的地方，還有屏東恆春、新北九份、屏東東港、台南安平等地區，住宿體驗都讓台灣旅人愛不釋手。

Booking.com表示，台灣旅客非常注重員工素質、住宿地點與清潔程度等3大指標，這些偏好也與全球的趨勢相同，而消費者對於健康和衛生的意識明顯提升，全球獲獎者的平均清潔分數也比未獲獎者高出17％。

若針對獲獎住宿類別進一步分析，會發現B＆B、農莊、鄉村小屋、旅館和家庭旅館是全球最好客的住宿類型，顯示了旅客在全球各地的特色住宿感受到美好難忘的體驗。在2020年第3季，全球特色住宿的訂單量佔了所有新訂單的30％。

(中時 )