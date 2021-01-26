用餐尖峰時刻店家難免出錯。一名餐飲女員工上周末看到一桌客人點了5碗肉燥飯，上桌時客人竟表示只有點4碗，當她疑惑再去確認菜單時，才發現客人竟然在劃單時隱藏了「魔鬼陷阱」，讓網友看了也紛紛笑稱「太陰險」。

客人在劃單時竟藏了「正字陷阱」，讓送餐員工又好氣又好笑。(圖翻攝自FB/爆廢公社公開版)

一名從事餐飲服務業的女網友昨（25）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示禮拜天一直都是餐飲業最忙碌的時候，前天她上班時看到客人在肉燥飯的欄位劃了一個「正」字記號，下意識就直接端了5碗上桌，但客人卻說他們只有點4碗。

原PO當下有點錯愕，還是客氣回應，「沒關係，我去看看菜單」。沒想到當她查看菜單時，才發現客人劃的「正」字筆劃順序有誤，雖然真的只劃了4撇，但少寫一豎就直接劃到最底下那一橫，讓原PO傻眼直呼，「只能怪我沒看清楚，讓我又氣又好笑」。

文章曝光後讓網友全都笑翻，相繼留言，「哈哈，被陰了」、「這陷阱題啊！」、「第5碗免費，但先讓我替你的國文老師，搧你幾巴掌」、「有強迫症狀的人看起來會超級不舒服」、「原來菜單可以這樣玩」、「這招太陰險」、「我真的猜不透你啊」、「陷阱藏在細節裡」。