65歲泰國女子安昌因在網路上分享含有辱罵泰國王室內容的影片，19日遭泰國法院判刑43年，是泰國史上因為侮辱王室而實施的最嚴厲懲罰。

一名65歲泰國女子因為分享辱罵泰國王室的影片，昨（19）日遭泰國法院宣判43年有期徒刑，她的律師表示，這是泰國史上因為侮辱王室而實施的最嚴厲懲罰。

綜合路透社、英國《太陽報》（The Sun）報導，65歲泰國女子安昌（Anchan Preelert）於2014、2015年間，在臉書、影音平台YouTube上分享、上傳批評泰國王室的影片，觸犯29項冒犯君主法（lese majeste law），昨日遭泰國法院宣判入獄43年。

泰國刑法112條就是冒犯君主法，該法用意在避免民眾批評泰國王室，「任何人誹謗、侮辱、威脅國王、王后、繼承人、攝政王」，每次犯行都可能面臨3至15年有期徒刑，民眾可能因為在侮辱王室的貼文按讚或留言就犯法。安昌原本被判87年有期徒刑，不過由於她坦承犯行，因此法官為她減去一半刑期，全案仍可上訴。

安昌的律師帕威尼（Pawinee Chumsri）表示，這是冒犯君主法實施以來，泰國法院祭出的最高刑期懲罰。

2015年1月，安昌因在網路上分享被認為具有煽動性的內容，遭泰國安全官員突襲住家，並且被關押直到2018年11月。

她的案子原本由軍事法庭審理，她一概否認指控，直到2019年大選後，案子轉交刑事法庭，安昌才認罪。

根據人權團體，泰國自2014年軍事政變以來，至今至少有169人因違反冒犯君主法吃上官司，2018年泰國政府曾短暫停止執行冒犯君主法，不過去年下半年，成千上萬泰國民眾走上街頭，公開批評泰國君主體制後，官方又開始執行該條法律。

自11月以來，超過40名泰國年輕社運學子因為這條法律被起訴。18日，一名於2014年被捕的男子遭法院判處4年有期徒刑，法院認定他在網路上發布的文章及詩詞含有對王室不實的內容。

(中時新聞網)