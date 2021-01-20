65歲泰國女子安昌因在網路上分享含有辱罵泰國王室內容的影片，19日遭泰國法院判刑43年，是泰國史上因為侮辱王室而實施的最嚴厲懲罰。

一名65歲泰國女子因為分享辱罵泰國王室的影片，昨（19）日遭泰國法院宣判43年有期徒刑，她的律師表示，這是泰國史上因為侮辱王室而實施的最嚴厲懲罰。

綜合路透社、英國《太陽報》（The Sun）報導，65歲泰國女子安昌（Anchan Preelert）於2014、2015年間，在臉書、影音平台YouTube上分享、上傳批評泰國王室的影片，觸犯29項冒犯君主法（lese majeste law），昨日遭泰國法院宣判入獄43年。

泰國刑法112條就是冒犯君主法，該法用意在避免民眾批評泰國王室，「任何人誹謗、侮辱、威脅國王、王后、繼承人、攝政王」，每次犯行都可能面臨3至15年有期徒刑，民眾可能因為在侮辱王室的貼文按讚或留言就犯法。安昌原本被判87年有期徒刑，不過由於她坦承犯行，因此法官為她減去一半刑期，全案仍可上訴。

安昌的律師帕威尼（Pawinee Chumsri）表示，這是冒犯君主法實施以來，泰國法院祭出的最高刑期懲罰。

2015年1月，安昌因在網路上分享被認為具有煽動性的內容，遭泰國安全官員突襲住家，並且被關押直到2018年11月。

她的案子原本由軍事法庭審理，她一概否認指控，直到2019年大選後，案子轉交刑事法庭，安昌才認罪。

根據人權團體，泰國自2014年軍事政變以來，至今至少有169人因違反冒犯君主法吃上官司，2018年泰國政府曾短暫停止執行冒犯君主法，不過去年下半年，成千上萬泰國民眾走上街頭，公開批評泰國君主體制後，官方又開始執行該條法律。

自11月以來，超過40名泰國年輕社運學子因為這條法律被起訴。18日，一名於2014年被捕的男子遭法院判處4年有期徒刑，法院認定他在網路上發布的文章及詩詞含有對王室不實的內容。

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文章來源：ROYAL GRUMBLE Fury as woman is jailed for 43 YEARS for insulting Thai King after just SHARING audio clips on YouTube and Facebook
文章來源：Thai woman sentenced to 43 years in jail for insulting monarchy

(中時新聞網)

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