信義鄉運動會，由鄉長全志堅射「火箭」引燃聖火。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉運動廣場位於人和村濁水畔，4公頃的河川新生地上，開闢擁有標準跑道，籃、排球場、射箭、棒壘球場及公廁，20日在縣長林明溱、鄉長全志堅等人見證下啟用，同時舉辦第70屆信義鄉運動會及歲時祭儀。

立委許淑華、孔文吉，縣議員全文才、石慶龍，縣府原住民族行政局長史強，也都出席信義鄉運動廣場啟用儀式。信義鄉運會全部賽事長達6天，鄉運會開幕由全志堅射出「火箭」引燃聖火，更有連串的布農、鄒族歲時祭儀展演，以及客家傳統歌舞表演。

林明溱指出，濁水溪畔的信義鄉運動廣場，是第4河川局撥給信義鄉公所管理的河川新生地，占地約4公頃，最早由前鄉長田炳源推動興建，並在史強擔任鄉長期間，爭取體育署核定補助約2500萬元經費，展開運動廣場整建更新工程；現任鄉長全志堅努力籌措500萬元配合款，總共斥資3000萬元，讓運動場設施更臻完善，也讓信義鄉第70屆全鄉運動會，在最新、最好的運動場舉辦。

全志堅指出，信義鄉運動風氣鼎盛，連續70年舉辦鄉運會的傳統，堪稱全省絕無僅有；人和村運動廣場全新完善的跑道、球場等公共設施，將會成為全體鄉民，持續精進各項運動技能，不斷追求進步的最佳場地。

(中時 )