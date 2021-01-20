台北書展基金會19日才剛宣布書展照常舉辦，主辦單位文化部在20日中午與基金會開會，最終決定停辦2021台北國際書展「實體書展」。對此書展基金會表示尊重文化部決定，不過今年和去年同樣都在書展前一週因為疫情變化決定延期、停辦，業者除了呼籲民眾「平時就多買書」，也有業者認為經過一年的防疫經驗，這次「決策太快」，指出關鍵：如果疫情未來持續影響，難道書展就永遠都不能辦了嗎？

文化部宣布書展停辦，雖然多數出版業者都認為可以理解，但由於去年書展停辦，不少出版社在今年書展規劃更多講座活動，希望帶動買氣。除了已經付出的展位裝潢、文宣等成本無法回收，講座的與談人、場地和時間也要全部重新安排，影響甚巨，停辦消息確定後，業者哀鴻遍野。

逗點文創結社負責人陳夏民表示，雖然今年和去年同樣要面對書展停辦的損失，但現在重要的不只是損失，「書展連續兩年因為疫情取消，去年措手不及，今年其實已經有一整年的防疫經驗，我們必須假設，如果疫情就是會來，出版業、書展要怎麼『與疫共處』？例如有沒有可能舉辦小型書展，或是其他替代方式？」

陳夏民坦言，對許多小型、獨立出版社而言，實體書展的收益幾乎是整年營收的兩成，「書展停辦，許多小出版社會直接面對現金流的問題。」不只小出版社受影響，大出版社也受重傷，時報出版董事長趙政岷表示，去年因為書展延期、停辦，第1季營業額大幅衰退，「3個月總獲利只有35萬。」

趙政岷表示，前幾年好不容易將書展的閱讀風氣和聲勢營造起來，「連續兩年停辦，很怕凝聚起來的書展人氣會潰散。」他表示，經過去年停辦，今年書展招商時，文化部祭出20萬張100元購書券，讓國內多數出版社仍對書展抱持信心，沒有因此退出，但連續兩年臨時喊停，明年出版社還會有信心嗎？

據了解，台北書展「線上書展」無法像實體書展一樣賣書，只能由各家出版社提供連結到其他通路購買。2021台北國際書展「線上書展」已在去年底12月29日展開，部分主題展區內容已上線，但「閱讀沙龍 Online」和「Online Book 秀」，原本規劃線上與實體書展結合，將現場講座影片錄製上網，如今實體書展取消，書展基金會將緊急重新規劃線上內容，近期發布。

(中時 )