臉書宣布自周二起在英國推出「臉書新聞」（Facebook News）產品，也將為使用的內容向出版商付費。

「臉書新聞」是臉書應用程式中一個專屬的功能，將提供來自數百個全國性、地區性與生活化出版物之個人化的新聞。

臉書去年6月在美國推出「臉書新聞」，與Apple News互別苗頭，而英國將是第二個可使用這項產品的國家。

臉書表示，該產品向用戶「提供信息豐富、可靠與相互關連的新聞，同時強調對新聞話題具原創性與權威性的報導」。

臉書新聞合作部門歐洲總監Jesper Doub周二在官網上表示，在新聞方面，這是一系列國際投資的開始。這項產品是一個為期多年的投資，不僅將原始新聞報導呈現給新觀眾，亦為出版商提供更多的廣告與訂閱機會，以建立未來永續發展的事業。

臉書去年11月宣布將在英國推出「臉書新聞」，並表示將刊登Conde Nast、Hearst、經濟學人（The Economist）與衛報傳媒（Guardian Media Group）等媒體合作夥伴的內容。

臉書周二表示，現在已經與Channel 4 News、Daily Mail Group、DC Thomson、金融時報、Sky News與Telegraph Media Group簽訂新聞使用協議。

一般在「付費牆」後面的某些內容將可以在「臉書新聞」上免費觀看。臉書預計今年將在更多國家推出這個產品。駐歐洲總監Doub表示，「臉書新聞」將在全英國推出，並進軍德法等其他市場，「我們將繼續學習、傾聽與改進這項產品」。

此外，臉書一名發言人向媒體表示，該公司將就使用的內容向某些英國出版商付費，但他不便透露費用。

(時報資訊)