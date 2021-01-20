1名黃姓男子日前透過網路，看到有人吹噓賭博電玩百家樂的必勝法，輾轉與1名沈姓男子碰面，沈帶他前往宜蘭多家電玩店下注、賭錢，到結算獲利時，竟遭對方恐嚇，還在某民宅遭沈搶走手機刪掉對話，前後損失9萬餘元，黃還氣憤表示，至少還有3人被類似手法詐財。

黃男投訴表示，2019年在網上認識自稱「劉小晴」的沈男，對方表示自己有特殊管道，在遊藝場每押1萬元，就有1000元「水錢」退傭，提議與黃組隊，1人押莊1人押閒，押10萬就可賺1萬，1個晚上多跑幾家店，賺個3、5萬不是問題。

黃男聽後十分心動，日前搭夜車從台北到礁溪，並依對方指示領了9萬元，當天先後前往5家電玩店玩百家樂，與沈講好1人押莊1人押閒，一路玩到凌晨5時許，沈說今天至少賺了3萬，要帶他到認識的民宅休息順便清帳。

黃男指稱，沈後來進了房間就變臉，聲稱自己是當地黑道，威嚇他交出手機，他因害怕真有其他人進來，最後依言交出，沈就將兩人的LINE對話刪除，抹去他提議洗水錢的必勝法內容，接著揚長而去，黃事後心有不甘前往警局報案，不料檢方審理後不起訴。

黃事後在網路上詢問這類手法，發現竟然還有3人都被沈騙過，包括1名潘姓男子也被騙9萬、龍姓男子被騙20萬，劉姓男子被騙5萬，還被押到山上逼簽5萬本票，他出面將沈的手法公布，希望大家不要因為一時貪念，遭有心人詐財。

(中時 )