即將卸任的美國總統川普19日發表告別演說，其中祈願將上任的新政府能成功確保美國的安全與繁榮，並呼籲全球盟友挺身而出，一同對抗中國大陸。回顧川普過去4年的政策，所發動的美中貿易戰，逼得供應鏈出走大陸，讓台灣廠商受惠轉單效應，並使台積電等大型權值股，帶動台股一路長紅。

川普在4年的任期內，為了對抗中國大陸，頻頻祭出多項惠台措施，除了促進台美關係升溫，還帶動台灣經濟發展，有外媒統計後發現，自川普2017年就任以來，台股加權指數以美元計價飆升92%，遠超過MSCI各國世界指數的53%。

川普在任內對中國大陸發動貿易戰與科技戰，並出手制裁如華為和中芯等大陸電子大廠，打擊大陸建立晶片產業的計畫。台灣在這當中受惠轉單效應，其中台積電等台廠占盡優勢，接到大量訂單，大陸經濟也相當依賴台灣強勁的半導體技術，加上新冠疫情來襲，遠端經濟需求倍增，市場對台灣生產的晶片需求量增加，使台積電進一步受惠，並進一步推升台積電股價。目前台積電占台股加權指數收益近2/3，而台積電股價若以美元計價，更飆升近300%。

不過，投資銀行家、藍濤亞洲總裁黃齊元在商業周刊撰文指出背後隱憂，他分析，台積電被張忠謀料中，成為地緣政治家必爭之地，但當台積電變成武器，台灣的風險也隨之增高，應該要破除「 護國神山」的迷思，思考台灣應加入大國博奕的戰局？還是適度保持中立？

(中時新聞網)