「大寒」後沒有更冷，反而變熱了！今全台回溫有如春天，白天高溫一口氣衝到30度，日夜溫差達15度；西半部地區晴時多雲、東半部有短暫雨。要注意的是好天氣僅1天，明水氣增多、後天東北季風南下，氣溫將像溜滑梯一樣，直線下滑。

「站在衣櫃前面，出現選擇性障礙」，相信是這兩天的生活寫照。日夜溫差大到清晨出門的人，下了班不知道該拿外套怎麼辦。今天氣穩定，低溫約15度，白天快速回暖，高溫均在26度以上，中南部衝至30度、北部也有28度。

根據中央氣象局觀測，東部外海有一撮回波，東部地區今有短暫雨，其他各地晴到多雲。傍晚到夜間散熱快，體感再轉涼；新疆有句俗語「朝穿皮襖午穿紗，抱著火爐吃西瓜」，非常適合形容今天。

明起變天，氣溫開始下降，感受上雖沒那麼明顯，不過北部、東部、恆春半島水氣增多，局部地區有雨。

周六（23日）東北季風增強，全台大降溫，平地最低溫將下探12度。接下來一連4、5天，都受到一波乾冷空氣影響，威力雖沒有前幾波寒流這麼強，不過夜間「輻射冷卻效應」明顯，日夜溫差大。

民間氣象平台「台灣颱風論壇天氣特急」PO文指，原先預報今年首波低壓北上，全台有雨，但路徑偏東，未來降雨區域只剩下東部、桃園以北，以及高雄、屏東沿海一帶。

(中時新聞網)