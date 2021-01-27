交通部長林佳龍上午視察台鐵瑞芳到猴峒路段搶修進度。（交通部提供）

台鐵東瑞芳、猴峒間路段去年12月4日因坍方中斷，交通部規畫春節前恢復雙向通車，交通部長林佳龍今（27）日上午前往視察，林佳龍表示，今天他是第8度到猴峒視察搶修進度，東正線之前就已通車，西正線預計2月8日通車，目前進度超前，如果順利會提早通車。

林佳龍說，緊接著春節來臨，大量的返鄉出遊人潮，之前本規畫在除夕的前3天通車，目前估計可再提早。

(中時 )