台鐵搶修瑞芳猴峒段西正線 林佳龍：可望提前通車 12:152021/01/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍上午視察台鐵瑞芳到猴峒路段搶修進度。（交通部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍上午視察台鐵瑞芳到猴峒路段搶修進度。（交通部提供） 台鐵東瑞芳、猴峒間路段去年12月4日因坍方中斷，交通部規畫春節前恢復雙向通車，交通部長林佳龍今（27）日上午前往視察，林佳龍表示，今天他是第8度到猴峒視察搶修進度，東正線之前就已通車，西正線預計2月8日通車，目前進度超前，如果順利會提早通車。 林佳龍說，緊接著春節來臨，大量的返鄉出遊人潮，之前本規畫在除夕的前3天通車，目前估計可再提早。 區間測速資安爭議林佳龍喊卡 新北：增設不受影響 瑞銀降評面板雙虎、目標價：友達15.5 群創13.8 (中時 ) #瑞芳 #林佳龍 #台鐵 #搶修 #猴峒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立法院副院長蔡其昌突襲燃煤議題 傳布局2022台中市長選戰！中火除役不拆 藍轟打假球 04:102021/01/27 焦點要聞 質疑盧秀燕卡關為政治利益 蔡其昌嗆：拿市民健康當籌碼 11:032021/01/27 政治 雙鐵防疫是否升級 政院：關注疫情是否侷限桃園 18:002021/01/26 財經 台鐵列車長居家隔離 林佳龍：目前狀況都能控制 11:562021/01/27 生活 高鐵新車太貴廢標 林佳龍：爭取向其他國家採購 13:152021/01/26 生活 傳區間測速是陸製 林佳龍急喊停 11:542021/01/26 生活 高鐵停賣自由座 雙鐵車上禁飲食 最快明天實施 12:442021/01/27 生活 嚴守邊境！防疫車隊、旅館逾30萬人次使用 10:412021/01/26 生活 桃機第3航廈工期再推遲 招標評分重新來過 15:032021/01/26 生活 利多發酵 台股多頭續衝 04:102021/01/27 投資理財 區間測速設備爆陸製爭議 林佳龍拍板喊停 10:312021/01/26 生活 生活熱門新聞 168噸美豬入台 萊劑檢測結果出爐 - 生活 - 工商 地方開第一槍！北市1千例確診 將大規模停班停課 - 生活 最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年 - 生活 曾到部桃看病 居家隔離18歲少女突死亡 - 生活 快對發票！全聯千萬大獎得主開在這家店 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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