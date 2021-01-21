保時捷（Porsche）汽車繼發表Taycan Turbo S、Taycan Turbo和Taycan 4S後，正式推出純電跑車第四款全新車型－以後輪驅動系統打造的入門版Taycan，台灣市場售價358萬元起，一舉降破400萬元大關。

台灣保時捷介紹，後驅版的Taycan提供兩款電池選擇：標配Performance Battery在超增壓Launch Control時可激發出高達300kW（408 PS）的動力輸出表現；開放選配的高性能電池Performance Battery Plus，其鋰電池輸出功率更高達350 kW（476 PS）。而基礎功率分別為240 kW（326 PS）及280 kW（380 PS）。

Taycan標準電池配備為單層電池，儲存容量為79.2kWh。雙層電池Performance Battery Plus則開放選配，總儲存容量為93.4 kWh。續航里程分別達到431公里及484公里。

無論哪一款電池，Taycan皆能在5.4秒內加速到時速100公里。在兩款設定中的最高時速均為230公里，標準電池 Performance Battery最高充電功率高達225 kW，選配的Performance Battery Plus則高達270 kW，代表兩款電池都可在22.5分鐘內從5％的電力提升至80％的充電狀態，換言之，僅需充電五分鐘便可續航100公里。

Taycan保有保時捷令人印象深刻的彈射起步功能、跑車所特有的競速性能以及出色的連續可用動力。後軸永磁同步馬達尺碼精簡為130mm，與Taycan 4S所安裝的尺碼相同，脈衝變流器的最高電流更高達600安培。

除了後軸永磁同步馬達外，Taycan更在後軸上配置了雙速變速器，與同車系其他車款相同，卓越的空氣動力學優化和智能充電兩大特色令人眼睛為之一亮；僅0.22的風阻係數使其能達成低耗能和長程使用的目標，最高潛在回收動能達到265kW。

(工商 )