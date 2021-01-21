新竹街口攻城獅21日宣布後衛林明毅正式加盟，他將於新賽季中披上3號戰袍。林明毅身高175公分、體重68公斤，過去挑戰NBL中國大陸男籃次級聯賽曾效力於廣西威壯、長沙金健米業等隊，林明毅也曾在UBA曾助明道大學奪得隊史首冠，更拿包含助攻王、抄截王等獎項。

攻城獅總教練林冠綸認為明毅是中生代頂尖純控球之一，能力也已在NBL獲得肯定，很高興他認同攻城獅團隊文化，願意相信攻城獅。希望他能用旅外經驗帶給球隊穩定供輸，並且引導國豪跟田浩成長。為我們的後場帶來更安定的力量。

林明毅開心地表示：「能夠加盟新竹街口攻城獅真的很興奮，很謝謝教練團與老闆的信任，而且球團提供的設備與環境都是職業等級，我一定會全力完成教練交付給我的任務，現在希望可以趕快體驗這週末新竹主場獅紫軍的應援！」

目前已加入攻城獅訓練近兩周，林明毅自認身體狀況還沒恢復到百分之百，最近會盡快調整到備戰狀態。談到近期P.LEAGUE+各隊後衛，林明毅最希望未來能在場上對位台北富邦勇士賴廷恩，因為自從高中時期就一直在場上競爭，很期待在P.LEAGUE+戰場上再與他交手。

新球季林明毅將披上3號戰袍，最主要的原因是NBA傳奇球星Iverson是他從小最愛的球星，也期待自己未來在場上可以幫助攻城獅拿下勝利，扮演好穿針引線的角色。

攻城獅也公布23日主場出戰台北富邦勇士售票狀況，目前預售票已近90%，拓元售票系統上還有些許2樓票券。球團也將於本周起，加派人力負責巡場加強防疫宣導，包含觀眾席、記者室、VIP室等場內空間。

(中時 )