監察院祕書長朱富美。（趙婉淳攝）

公職人員財產申報處長陳美延。（趙婉淳攝）

為推動「數位轉型」服務，監察院自今年起辦理懲戒案件線上移送，截至目前為止，已遞送2案；另外，繼去年12月首創「視訊陳情」後，監察院自3月起將啟動陽光法令「live線上視訊」，預計至年底安排5場視訊宣導，明年因應2022年地方選舉將擴大應用。

監察院上午舉行「陽光法令視訊宣導說明會」，由祕書長朱富美與公職人員財產申報處長陳美延到場說明，預告監察院將於3月起啟動陽光法令視訊宣導課程，並於現場邀請「小邱」老師講解政治獻金法相關規定。

朱富美致詞表示，院長陳菊上任後，指示強化各項職權行使績效的同時，應提供民眾多元智慧化服務，以加強與民眾連結，因此陸續推動各項數位轉型規劃，包含積極辦理監察案件檔案數位整合，及自本月起辦理懲戒案件線上移送。

未來除了密件外的彈劾案件，皆可透過「懲戒案件線上移送系統」，向懲戒法源提出移送函、彈劾案文及相關卷證資料電子檔，監院也可經由系統的回應與查詢功能，了解案件進行狀態，包含完成遞狀-預審中、預審不通過、完成遞狀、已分案、已結案。

朱富美說，繼去年12月首創「視訊陳情」，提升陳情案件處理效率之外，為了改善「現場」宣導說明會的侷限性，易受人力、時間與交通距離限制，及場次安排有限，甚或疫情影響，因此陸續規劃推動陽光法令「視訊宣導」，將「現場」宣導說明會改採「live線上視訊」方式辦理。

陳美延指出，未來與會者可透過連網的電腦、智慧型手機、平板電腦等裝置，親臨雲端「宣導說明會」，每場課程開放1千人線上視訊，讓民眾更加了解陽光四法相關規定，避免不慎觸法。

陳美延預告，今年自3月起安排2場政治獻金、3場公職人員利益衝突迴避法的線上課程，民眾可於下個月在陽光法令主題網（https://sunshine.cy.gov.tw/）預約課程，明年因應2022年地方選舉將擴大應用，讓擬參選人與社會大眾了解公職人員財產申報、遊說法等規定。

(中時 )