國防部下達命令所有部隊，官兵非必要應避免進入桃園，隨後各縣市也跟進辦理，外界表示，此舉是撕裂台灣的行為，媒體詢問新北市長侯友宜對此事的看法，以及新北是否會跟進辦理？侯友宜表示，新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外，國防部為何會下此令是問題所在。

侯友宜表示，國防部會下令不讓官兵到桃園，為什麼會下這個命令，這才是問題的癥結，中央應該把命令來龍去脈，以及疫情狀況呈現，地方的指揮官就會按照中央疫情指揮中心的判斷來做處置，而新北、桃園是共同生活圈，會一起面對和解決。

至於新北是否跟進限制公務人員到桃園？侯友宜表示，新北跟桃園是一個共同的生活圈，防疫一定是上下一條心，一起面對共同來解決，桃園發生的事情，新北不可能置身事外，桃園疫情最重要是深入了解，是不是因為從醫院的院內感染到外面的潛伏零星社區的感染，新北防疫和桃園同步。

侯友宜現場示範手部清潔並表示，現階段手部清消很重要，病毒傳播不只有飛沫傳播，還有環境汙染傳播，尤其手部碰到碰到嘴、臉、眼睛，是大家最容易感染的，提醒民眾從個人做好，中央資訊更該透明讓地方可大幅環境清消，提前部署把它做到位。

(中時 )