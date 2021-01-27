桃園部立醫院爆發新冠病毒院內感染，新北市長侯友宜日前預估新北恐將有4到5百人須進行居家隔離，最後僅匡列38人進行隔離。對此，台北市發言人陳智菡諷刺，「這時候真的不適合恐嚇民眾」。資深媒體人韋安今(27)日就在臉書表示，難道台北市長柯文哲對疫情的超前部屬，就是打侯友宜嗎？

韋安表示，部桃醫院院內感染造成全台人心惶惶，原先僅隔離不到1000人，現在卻一口氣暴增到5000人，新北從嚴預估可能隔離人數本身就有一定的道理；而且在跨年活動上，新北市選擇取消跨年，預防在疫情上的一切可能風險，柯文哲卻選擇讓台北市的晚會照辦，民眾對於柯侯兩人的決策品質自有良莠的判斷。

韋安也指出，新北防疫的相關決策恰不恰當，本來就不應由台北市來說嘴，應讓中央來評判或指導。侯友宜在面對疫情、防疫上超前部屬，但對於柯文哲而言，他的超前部屬卻是「打侯友宜」，韋安表示，看來柯早把侯當成2024的假想敵了！

而對於台北市發言人的說法，侯友宜今日上午也在防疫會議後回應表示：好好做事吧！面對疫情就是努力做事，防疫上下一條心。

(中時新聞網)