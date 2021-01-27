台南市昨天宣布醫院、護理機構今起全面禁止探病，但有網友認為台南並無疫情，為何下此禁令？也有安養醫院家屬提出希望緩衝幾天，台南市長黃偉哲今天受訪表示，希望大家相忍為防疫，去年也曾經實施過電話探病，一方面兼顧人倫之樂、天倫之樂，一方面也兼顧防疫安全。

台南市今起至2月28日醫院跟護理機構全面禁止探病，網友支持跟不以為然的聲浪都有，黃偉哲今天表示，新北、桃園等多個縣市都已暫停探病，陪病也只限一個人，台南跟進主要是因為醫院有很多生病的人且抵抗力較弱，探病容易形成交叉感染，平常時都不鼓勵往醫院跑了，何況現在是疫情期間，所以這時不鼓勵去醫院陪病、看病、陪病也以一人為限。

針對有安養醫院家屬提出希望緩衝幾天，他強調，尊重家屬想法跟看法，但因為病毒也不等人，這個決定是跟中央流行疫情指揮中心討論後，發現有必要趕快停止安養院探病，因安養院病患抵抗力特別低，像在英國、日本也造成安養院群聚，所以這部分戒慎恐懼，如造成家屬不方便，也跟家屬表達歉意。

被問到有居家檢疫趴趴走卻積欠十幾萬後賴皮出境的例子，黃偉哲重申，想不花錢又想來台灣又想要趴趴走，這三者是不可兼得，要不就乖乖居家檢疫，然後讓你入境台灣，要不就讓你不要入境台灣，再回去中國大陸，那時候又要再被居家檢疫21天，來台灣14天又回去21天，哪個地方都沒去，這樣子划得來嗎？

他說，基本上相信人性本善，如果想要逃避罰金，將來再入境還是收得到，如果沒繳清罰金，就沒辦法順利入境，「跑得了和尚跑不了廟」，但這個時候，如果沒有正確防疫概念，還要趴趴走，我們敬謝不敏、不歡迎他來，他也會堅持跟中央這樣子建議。

(中時 )