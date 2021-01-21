發生在2018年10月，造成18人死亡、超過200人受傷的台鐵普悠瑪列車事故，有8名親人死亡的普悠瑪受難家屬自救協會會長董小羚，21日下午到台北地檢署，控告前行政院長賴清德及運安會調查小組成員涉嫌偽造文書，董小羚說，翻車的時間與翻覆列車的行車紀錄器時間不符，將嚴重影響司法的公正性。

董小羚質疑行政院以及運安會的調查報告，有登載不實的內容，翻車的時間點與翻覆列車上的行車紀錄器時間不同，比對之下運安會與行政院報告的時間，行車紀錄器顯示還沒有翻車，到底哪個是真的？

此外，這樣的疑點將來案件進到宜蘭地院，法官會參酌這些資料的真實性、正確性，完全相信這份報告？還是法院會double check？

董小羚說，他們問了許多專家，找出了很多錯誤的訊息、報告及計算公式，所以，按鈴控告運安會跟行政院做了登載不實的調查報告，以及當時批准公布調查報告的前行政院長賴清德，誰該負起監督的責任，就對誰提告。

陪同董小羚提告的文明人權服務協會理事長張凱鈞表示，協會一路從普悠瑪事件發生之後跟隨到現在，深切發現政府的矛頭，都完全指向司機所為，這非常不合常理，司機絕對不能當代罪羔羊。台鐵、行政院要出來面對，要出來解決整體制度上面的問題，而不是所有的問題都出現在一個司機身上。

董小羚強調，每一年有將近2億載客量的台鐵，若報告如此草率，也對翻覆事故看得這麼簡單，未來這些乘客的生命財產安全哪裡有保障？她嚴正呼籲台鐵，不希望再有下一個滅族的董家。

(中時 )