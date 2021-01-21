上海市今（1／21）日下午2時，舉行第90場疫情防控新聞發布會，市衛生健康委主任鄔驚雷通報，1月21日，上海市報告3例本土新冠肺炎確診病例。

病例1，李某某，男，56歲。1月20日下午15點左右，復旦大學附屬腫瘤醫院在對醫院外包後勤保障人員開展新冠病毒核酸例行檢測中，發現有一份10人混檢的樣本檢測結果可疑。1月21日淩晨，病例1的樣本經市疾控中心覆核，核酸檢測結果為陽性。

病例2，周某某，男，53歲，與病例1系住同一社區的鄰居。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院1月20日下午在對醫院相關人員開展新冠病毒核酸例行檢測中，發現有一份10人混檢的樣本檢測結果可疑，1月21日淩晨，病例2的樣本經市疾控中心覆核，核酸檢測結果為陽性。

病例3，田某某，女，48歲，系病例1的朋友。1月21日淩晨，市疾控中心在對病例1的密接者排查中發現病例3新冠病毒核酸檢測陽性。

經市級專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，3人均診斷為新冠肺炎確診病例，即轉運至上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

上海復旦大學附屬腫瘤醫院、仁濟醫院在發現院內有人核酸檢測結果可疑，隨後相繼發布門診停診通告。按照上海市疫情防控要求，今（1／21）日全上海市各大醫院開展全院全員核酸檢測工作。

(旺報 )