悠遊付2020年推出生活繳費服務，收穫不少會員好評，為了服務廣大會員，今年持續加開生活繳費回饋方案，至6月底前使用悠遊付繳費，即可獲得每筆支付金額5%的儲值金回饋，每戶每月上限300元。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付是會員的電子錢包，可以因應會員各項日常生活所需，讓會員對「無現生活」更如魚得水，去年悠遊付開放繳納停車費、水費、醫療費、學雜費及地方稅，獲得市場熱烈迴響，今年除了持續推出生活繳費回饋外，也可領取台北市兒童托育補助或療育補助，讓悠遊付不僅能支付、還能領取社會福利，是真正的「電子錢包」。

至今年6月底前，使用悠遊付「生活繳費」功能繳交各項稅費，即可獲得每筆支付金額5%的儲值金回饋，每戶每月回饋上限300元，若每個月都繳好繳滿，活動期間1至6月最多可拿到1800元的回饋。

目前悠遊付生活繳費的範圍包括台北市停車費、台北市/新北市水費、台北市立聯合醫院醫療費、台北市學雜費及台北市地方稅，未來將持續拓增使用範圍，讓更多會員可以使用悠遊付繳費。不過，需提醒悠遊付使用者，目前生活繳費限用悠遊付錢包/銀行帳戶支付，尚不支援信用卡支付，建議開啟「自動儲值」功能，不需擔心帳戶內餘額不足。

(科技)