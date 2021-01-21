美國總統拜登今（21）日舉辦就職典禮，我駐美代表蕭美琴受邀出席，民進黨立委林俊憲表示，這是台美關係42年來史上最佳。不過，台北市議員羅智強指出，蕭美琴出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標，而真正應該注意的亮點，是美新任國務卿布林肯說的話，還馬英九公道。

蕭美琴獲得拜登就職的入場券，羅智強在臉書表示，過去習以為常的事，民進黨卻必須敲鑼打鼓的宣傳，可見得有多心虛。

馬政府時期，由現任立法院長率團、駐美代表隨同出席美國總統就職典禮，到了民進黨執政，上次還有前行政院長游錫堃，而此次只剩下駐美代表。羅智強指出，不會以此說台灣被「降階」，畢竟疫情當頭，很多事情也不能夠一概而論之，但好笑的是，民進黨卻敲鑼打鼓地說蕭美琴好棒棒，一副台美關係大升級的樣子，這可是貽笑大方了。

蕭美琴參加拜登就職典禮。（取自蕭美琴推特）

民進黨吹噓「以前的票是跟國會議員拿，這次是直接獲得主辦單位的邀請函」，羅智強直指，這不是廢話嗎？今年因為疫情，國會議員也只能帶一位親友，當然必須直接跟主辦單位索取。

而真正該注意的亮點，羅智強認為，是布林肯說的，「希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。」

羅智強指出，這不就是馬政府時期的外交政策嗎？例如重返國際民航組織（ICAO）、以觀察員身分參與WHA，這都是馬政府創立的「務實參與」模式。民進黨批評馬政府的模式是出賣主權，現在證明這是目前國際社會的現實框架，遵循這樣的框架，才符合台灣的最大利益。

《還馬英九公道者，是布林肯》 蕭美琴獲得拜登就職的入場券 過去習以為常的事 民進黨卻必須敲鑼打鼓的宣傳 可見得有多心虛 馬政府時期，由現任立法院長率團、駐美代表隨同出席美國總統就職典禮 到了民進黨執政 上次還有前行政院長游錫堃 這次只... 由羅智強發佈於 2021年1月20日 星期三

(中時新聞網)