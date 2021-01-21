台股今成功站上「萬六」再創歷史新高，所有上市櫃ETF，有兩檔原型ETF衝進前面跟正向二倍比拚，分別是台積電（2330）權重占比高達74%的富邦科技ETF（0052），受惠護國神山今天大漲吃補。另一檔是聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF（00757），成份股網飛發布超越預期的亮麗財報，昨晚大漲逾16%，谷歌與阿里巴巴漲幅也逾5%，貢獻最大。

今天原型ETF的10大漲幅依次為富邦科技（0052）、統一FANG+（00757）、富邦摩台（0057）、元大電子（0053）、國泰台灣5G+（00881）、元大台灣50（0050）、第一金工業30（00728）、台新全球AI（00851）、元大MSCI台灣（006203）、富邦台50（006208）。今天前10大漲幅的原型ETF，其漲幅均大於加權指數，漲幅最高的富邦科技及統一FANG+，漲幅均逾4%。

台股加權指數盤中一度刷新歷史天價16238點，收盤價16153點，強彈347點，漲幅2.2%。另外，護國神山台積電也發威，盤中觸及679元新天價，收盤673元，大漲26元，漲幅高達4.02%，另外IC設計大廠聯發科更是強彈7.11%，收在最高價934元，強升62元，持續問鼎千元大關。

(時報資訊)