美軍航艦羅斯福號為首的第9航艦打擊群正部署於印太，打擊群司令表示儘管中國海軍正在擴大艦隊規模，但在執行任務時並無對區域內的美軍艦艇有更尋釁之舉。

過去4年美國在川普當總統期間與中國貿易戰，並在政經等全方位升高與北京對立，去年甚至還久違派遣雙航艦到南海演習，讓外界以為美中兩軍劍拔弩張。

羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN 71）航艦打擊群正按原訂期程，部署於第7艦隊轄區。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，指揮第9航艦打擊群的海軍少將韋瑞西莫（Douglas Verissimo）承認中國人民解放軍的海軍規模正在擴大，但他表示，與之前於2017及18年部署此地相比，他看不出美國海軍在中方附近執勤時有何不同。

韋瑞西莫19日與媒體通話時說：「彼此大部分互動時都非常專業，舉止也都可預期。我們顯然在責任區與日本海上自衛隊密切合作，在責任區裡也與其他國家的部隊攜手。除了中方的海上力量正在增強外，我沒看到有何與過去顯著不同的地方。」

「就戰術層面來看，我看不出我們在海上接近對方、經過彼此和溝通時有何顯著不同。」

美軍印太司令部在新任總統拜登就職前發布新聞稿，稱羅斯福號打擊群15日與日本海上自衛隊聯合演習。

中國「環球時報」指出，雙方2014年簽署中美關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄，之前還通過了「海上意外相遇規則」，雙方也曾按照相遇規則進行過演練。儘管雙方的海空相遇安全行為準則諒解備忘錄並不具有國際法意義上的約束力，雙方是自願遵守，但實際的約束力還是存在。

環時引述中方專家認為，這次韋瑞西莫的表態或許也是美國海軍釋放的一個信號—即使兩國關係不睦，中美海軍間的關係也沒有外界想的那麼差，兩軍有改善關係的基礎，但仍需謹慎觀察。

(中央社)