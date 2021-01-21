大陸山東棲霞金礦爆炸事故救援現場的4號救生孔成功透巷5中段，替代3號鑽孔作為生命維護監測通道。今（21）日上午，救援人員正利用新貫通的4號救生孔向井下投送給養和物資。22名工人至今被困超過10天，救援工作仍然進行當中。

據陸媒報導，1月10日14時許，山東五彩龍投資有限公司棲霞笏山金礦發生爆燃事故，導致井下22人被困。1月17日，現場一救生孔打通，救援人員通過救生孔給井下被困工人投放給養並建立聯繫。醫療救護人員透露，8名被困礦工狀況比較穩定，2名礦工感到不適、比較虛弱，1名礦工呼之不應，處於深度昏迷狀態，情況不容樂觀。另外失聯的10名礦工仍未取得聯繫。

原本，3號救生孔貫通后，因有一定水量被導入到井下，對被困人員生存環境形成一定威脅。經過專家組研判，決定啟用4號救生孔作為備用的生命維持通道，接替3號救生孔作為生命維持通道。

目前用10號救生孔作為被困人員的升井通道，準備工作正在進行。

另外，1號救生孔持續進行生命探測，尋找目前還處於失聯狀態的10名礦工。19日20時55分地面救援人員通過1號救生孔投放葡萄糖鹽水12瓶，重新下放生命探測儀，23時40分、50分兩次監測到異響，監聽人員判斷是物體墜落聲音。20日2時2分提出鑽孔，發現12瓶葡萄糖鹽水未取走。20日11時更換電池后再次放入生命探測儀，其間暫未發現生命跡象。救援人員表示，只要有一線希望，決不放棄探測監聽。

(中時新聞網)