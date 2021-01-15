台中市議會國民黨團15日要求中央落實2018年汰舊換新公投結果，台電應承諾優先汰換中火4部舊燃煤機組，再增加新2部燃氣機組。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團15日抨擊，台電擬增設中火2部燃氣機組，中火在老舊燃煤機組不除役下將擁有12部機組，成為全球最大火力發電廠；市府嚴正呼籲中火「汰舊換新」；對此，台電反駁指出1至4號機去年初完成改善工程，排放符合國家及市府加嚴標準，絕非部分人士口中的「「老舊機組」。

市議會國民黨團表示，為減煤減碳、維護中部人健康發聲

，要求中央落實2018年汰舊換新公投結果，及台電應承諾優先汰換中火4部舊燃煤機組，再增加新的2部燃氣機組。

市府感謝市議員為台中市民發聲，呼籲中央與台電順應民意，讓中火盡速汰舊換新，進一步提升中部空品。

台電預計三年內新建2座燃氣機組，4部老舊燃煤機組備用不除役，將成為世界最大火力發電廠，台電應先讓老舊機組退場，若燃煤機組不除役，未來配合用電調度啟用，將不受台中市電力業加嚴標準規範，恐加重中部空氣品質污染負荷，為維護中部人健康，市府嚴正呼籲中火「汰舊換新」。

環保局表示，中火現有10部燃煤機組發電量為550萬瓩，未來興建2部燃氣機組發電量共260萬瓩，相當4.7部燃煤機組，若未來若減掉4部燃煤機組及增加2部燃氣機組，總發電量還能多40萬瓩。

此外，近年台電在林口、大林、通霄、大潭等電廠，新增9部機組，新增發電量727.9萬瓩，沒有理由再增加中火發電負擔及增加中部空汙負荷。

環保局指出，中火現有10部燃煤機組皆為老舊的亞臨界點機組，且每年燃燒1200至1800萬公噸生煤，若不先汰換掉老舊的燃煤機組，直接增加2部燃氣機組，機組變成「10＋2」，中火將成全世界最大的火力電廠。為維護中部人健康，市府要求中火必須汰舊換新，不能將老舊燃煤機組轉為備用。

「中火是中市最大固定汙染源！」環保局強調，市府強力管制，2017年生煤使用量1772.66萬噸，逐年減少至2020年1229.04萬噸，創歷年最低紀錄。

台中市空品從2017年PM2.5平均排放濃度20.2微克、2018年18.8微克、2019年17.7微克，降至去年15.4微克，接近國家空氣品質標準15微克，空品不良（AQI＞100）天數由2018年60天、2019年44天，降至2020年27天，兩項指標皆創歷年最佳，顯示中火生煤使用量越低，對中市空品越有助益。

對此，台電強調，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役均尚有10多年，正值中壯年，且機組陸續進行空氣汙染防制設施改善工程，屬於可兼顧穩定供電與環境保護的良好機組。

其中1至4號機更於去年初即已完成改善工程，排放表現符合國家及市府現行加嚴標準。台中電廠的機組，絕非部分人士口中的「老舊機組」。

台電認為，台電與社會各界有「改善空品」的共同目標，有「增氣」共識，且現役的燃煤機組有不特定的4部轉為備用，比將固定的4部機組除役更有利於電力調度及空汙防治，現在只希望各界能支持台電的雙重努力，合作「共推新燃氣，延續好空氣」，讓台中電廠新增燃氣機組早日上線，減煤、減排的成果能進一步延續。

台電指出，台中電廠未來新增2部燃氣機組後，將採取「2氣6煤」運轉模式，不特定4部燃煤機組轉為備用，燃煤機組轉備用後，若遇下列狀況便不會啟用：第一，空汙季期間不使用，第二，空品AQI如果大於100不使用，第三，備轉容量率大於8％不使用。

台電進一步說明，備用機組實際啟用的機率極低，就算真的啟用，4部最多使用2部。過去台電提出的環保承諾，一直是「說到做到」，未來更是如此。

「不特定4部燃煤機組轉為備用，且啟用條件受到重重限制，只在少數特殊緊急狀況下才能使用」，台電強調，如此既能減煤減排，也能保有調度彈性，備用機組如同車子的備胎，平時幾乎不會使用，但有緊急狀況的時候就可以救急。

(中時 )