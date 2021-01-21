被克里姆林宮視為「敵人」的俄國反對派人物納瓦尼（Alexei Navalny）在前陣子決定飛回俄羅斯，一下飛機就被被警方逮捕，據說他現在被關押在莫斯科最臭名昭著的高級監獄-「水手的沉默」(Matrosskaya Tishina,意為Sailor's Silence)監獄。

路透社報導，這座監獄的官方名稱是「莫斯科聯邦監獄第一調查站拘留所」，位在莫斯科東北部索科爾尼基區，自蘇聯時代就主要是收容思想犯、政治犯、金融犯這類的高級囚犯。

納瓦尼在自己的IG打趣道：「我曾在書中讀過有關這座監獄的書，結果現在我人就在這裡。真是俄羅斯人的生活啊！」

曾經是俄羅斯首富的石油大亨米哈伊爾·霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），也曾在這所監獄裡度過4年，罪名是商業欺詐與逃稅。他曾是普丁時代最引人注目的囚犯。在推特上說，「在這裡，你一開始覺得很困難，然後過一段時間，你就會覺得依然沒有任何好轉。總之，待在那裡隨時可能被殺。」

納瓦尼因涉嫌詐騙案，未能取得緩刑。目前被拘留30天，他目前正住在1間3人牢房，沒有室友。

莫斯科公共監獄委員會代表梅爾尼科夫說，由於COVID-19的預防措施，他會被單獨關押至少2個星期。

週一晚上探視納瓦尼的梅爾尼科夫說，他的牢房裡有冰箱、電熱水壺，電視和熱水。

監視委員會的另一名成員瑪麗娜·利特維諾維奇（Marina Litvinovich）說，這所監獄以控制囚犯而聞名，納瓦尼被關押在俄羅斯情報部門非正式監督的區域。

她說：「監獄的座右銘是信息隔離。有時辯護律師都很難在那裡找到自己的當事人，而且獄管單位還會拒絕調查與提供醫療。」

納瓦爾尼的母親盧德米拉（Ludmila）週三抱怨說，監獄官員告訴她，由於技術問題，他們暫時無法接受兒子的來信。

囚犯權利組織「監禁的俄羅斯」負責人，奧爾加·羅曼諾娃（Olga Romanova）表示，納瓦尼關在這所監獄，證明了他的地位不一般。

(中時新聞網)