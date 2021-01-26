歐洲聯盟（EU）各國外長25日在比利時布魯塞爾的總部召開外交理事會（Foreign Affairs Council）會議。據日本共同社26日報導，此次會議圍繞歐盟如何應對俄羅斯當局逮捕反對派人士納瓦尼，以及與美國拜登政府構築關係等進行了磋商。日本外相茂木敏充作為嘉賓受邀在線出席，介紹日本為實現「自由開放的印度太平洋」所做的努力，並表達了加強與歐盟合作的意願。這是日本外相首次參加該會議。

考慮到中國的崛起，茂木表示：「將在民主、人權、法治等的普及和紮根、多邊貿易體制的維持和強化、海洋安全保障領域等方面推進日本與歐盟的合作。」

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在會後的記者會上強調，日本與歐盟是志同道合的夥伴，「圍繞南海和東海的緊張升級與香港局勢，擁有共同的關切」。

歐盟成員國中，法國、德國、荷蘭近年來單獨制定了圍繞印度太平洋地區的政策和方針。歐盟探討27個國家共同的政策立案等，對該地區的關注度升高。重要成員國的外交消息人士表示，與日本溝通的重要性增加。

歐盟外交與安全政策高級代表和全體成員國外長每月舉行1次外交理事會會議，每年會有數次邀請嘉賓交換意見。中國國務委員兼外長王毅曾於2019年3月受邀，韓國外長康京和曾於2018年3月受邀。

(中時 )