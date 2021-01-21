德州儀器（TI）（納斯達克股票代碼：TXN）21日發布電動車（EV）電池管理系統的重要進展：TI推出業界性能最高的無線BMS解決方案，而且具備首項經獨立評估的功能安全概念。透過具業界最佳網路可用性的先進無線通訊協定，TI的無線BMS解決方案展現汽車設計人員可移除笨重、昂貴且維護需求高的布線，同時提升全球EV的可靠性和效率。

TI的無線BMS解決方案讓汽車製造商可降低其設計的複雜性、提升可靠性，並且減輕汽車重量以延長行駛距離。在擁有能於不同生產模式之間進行調整的彈性之後，汽車製造商即可利用TI的全方位無線BMS方案，更快速地投入生產；此方案包含SimpleLink 2.4-GHz CC2662R-Q1無線微控制器（MCU）評估模組、軟體及功能安全促成要素，如安全手冊、故障模式與影響分析（FMEA）、診斷分析（FMEDA）等。

Strategy Analytics的動力系統、車身、底盤和安全服務總監Asif Anwar表示，「在EV市場中，實作無線電池管理系統的趨勢將會逐漸成長，這是因為相關進展不但能帶來更大的設計彈性，同時與傳統系統相比，也能降低複雜性和成本。TI透過推出結合前述優勢和ASIL D合規性的TI解決方案，為業界樹立可依循的標竿。」

TI的無線功能安全概念利用專為無線BMS使用情況開發的全新無線通訊協定，因應通訊錯誤偵測和安全性的相關問題。前述專利通訊協定透過CC2662R-Q1無線MCU，在主機系統處理器和新發表的BQ79616-Q1電池監測器與平衡器之間，實現穩健且可擴充的資料交換作業。

(工商 )