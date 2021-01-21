台南大遠百推出新春福袋，今年祭出史上最高金額16萬8000元禮券，還有2台Gogoro3電動機車等獎品。台南大遠百指出，因疫情考量，除全部可提前購買，不再提供民眾排隊購買，民眾可於1月23日至2月11日營業時間內，到台南大遠百成功店6樓客服中心購買，每袋售價2000元，可使用現金或刷遠東商銀信用卡購買，限量1150袋。

台南大遠百祭出第一重人人都有的基本獎加早春禮，包括「香格里拉台南遠東國際大飯店」10F咖啡廳餐飲抵用券500元，再抽第二重Gogoro 3 Plus價值7萬5980元1名、iPhone 12 64G價值2萬6900元1名、Dyson 二合一涼風空氣清淨機價值2萬3500元2名，iPad Air 4 64G價值1萬8900 1名等50項大獎外，可再抽第三重特別獎16萬8000商品券1名及Gogoro 3 Plus價值7萬5980元 1名，讓民眾享有更多機會，把大獎抱回家。

第一重基本獎，獎項包括夢特嬌-纖絨棉抗菌防蟎蓄熱羊毛被＋壓縮枕1對價值9580元、歐爵-天絲雙人床包兩用被四件組價值7800元，夢特嬌-三層紗水洗四季被價值7800元，絕對超值。至於第二重及第三重獎項，台南大遠百將於2月12日中午12點，在台南大遠百FB粉絲團線上直播開獎。

台南大遠百店長徐聖彬表示，今年新春福袋比往年更超值，史無前例將最大獎提高到16萬8000元商品券及 Gogoro 3電動機車等，除第一重通通有獎外，也享有二重的抽獎機會，並讓消費者可以在過年期間2月12日至2月16日再回來領獎，也讓顧客有多重中大獎的機會外，有充裕的逛街時間。

(中時 )