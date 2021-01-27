老爺會館攜手香氛品牌「南法香頌」推出「安心宅度假」住房專案。（老爺酒店集團提供）

義大天悅飯店「向百業致敬」住房專案，加入Line官方帳號加碼升等家庭房。（義大天悅飯店提供）

義大皇家酒店「百業致敬」1泊2食皇樓分享餐，攜家帶眷最划算。（義大皇家酒店提供）

春節將近各行各業的員工及醫護人員異常忙碌，在防疫不鬆懈的前提下，仍要找時間好好度假、犒賞疲憊的自己，老爺酒店集團旗下2家老爺會館、義联集團旗下飯店皇家酒店與天悅飯店祭住宿優惠，每晚最低1999元起。

義大天悅飯店自即日起至3月底止推出「向百業致敬」住房專案，入住雅緻雙人房一晚只要1999元起，加價1000元可升為1泊1食、另加2000元則升為1泊2食。義大皇家酒店針對辛苦百業則推出「加1元多1位」專案，3月底前平日入住豪華雙人房1晚，含翌日自助早餐2客優惠價3999元，每加1元可多1位入住，並提供房型升等與翌日自助早餐，此上專案春節不適用。

有鑑近來疫情升溫，老爺會館表示，飯店除每日定時消毒公共區域外，服務人員皆須配戴口罩，嚴格力行手部消毒、量體溫等作業，並針對入住旅客實施實聯制登記備查。考量海外旅遊重啟時程未明，國旅仍是出遊唯一選擇，為使房客放心度假，此次與異業品牌「南法香頌」合作，嚴選2款可提升免疫力及深層淨化的浴鹽好禮，以入住南西會館為例，旅人可漫遊赤峰街、南西商圈等觀光熱點，再返回飯店好好泡個浴鹽澡，洗去整天的疲累。

老爺酒店集團旗下2家老爺會館為表達對醫護人員辛苦防疫的感謝，凡預訂「安心宅度假」住房專案，雙人同遊2000元起，並於入住時出示相關證件，再享現折200元好康，希望藉由實際行動響應挺醫護。

(中時 )