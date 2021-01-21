因應近日新冠肺炎疫情發展，大學術科考試委員會聯合會20日表示，110學年度大學術科體育、美術、音樂組，將照常分別於1月25日至27日、1月29日至30日以及2月1日至4日間考試。教育部表示將組成防疫專家小組實地訪視，確保各項考試能遵守防疫規範，請考生安心應試。

術委會表示，已於1月8日公布「110學年度術科考試試場分配新聞稿」並說明體育、美術、音樂組等術科考試的防疫因應措施，考生可於考試前至術委會網站查詢最新消息。教育部亦將組成防疫專家小組前往考試地點，實地訪視術科各項考試的考場進出動線、試場通風、考生休息區及試場環境消毒作業等，全力維護試場環境安全。

1月25至27日術科體育組考試，考試項目是60公尺立姿快跑、20秒反覆測步、1分鐘屈膝仰臥起坐、立定連續3次跳及1600公尺跑走等5項測驗，皆在室外或通風良好場地；教育部、術委會及各考區承辦學校將留意考生應考動線，保持社交安全距離，讓考生順利應試。

教育部及術委會也呼籲考生務必遵守防疫規範，落實自我健康管理。考生若是中央流行疫情指揮中心公告地「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象，包括須「居家檢疫」、「居家隔離」、「自主健康管理」等3類考生，切勿私自參加考試；接獲政府相關單位通知後，立即與術委會各組聯絡，體育組電話03-3283201轉5001、美術組電話04-22183482、音樂組電話02-77493004，各試務單位將另協助安排補考相關事宜。

(旺報 )