時下民眾家中幾乎都有冰箱，卻有人不習慣定期清理，以致可能出現令人傻眼的景象！就有一名網友發文表示，她的朋友在清理冰箱時，竟然在冷凍庫挖出老婆於民國98年製造、存放12年的「陳年母乳」，於是好奇詢間「請問這包（母乳）該怎麼處理？ 」，貼文一出引起網友熱議，有人打趣留言「喝了會年輕10歲」，但也有內行人說：「可做成母乳香皂」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文表示，自己時常看到網友在媽媽或阿嬤的冰箱挖到寶，直呼：「我朋友在冰箱冷凍庫挖到他老婆民國98年製造的母乳，請問這包該怎麼處理？」照片中可見，這包母乳的外頭還貼著98.6.24的標籤，生產日期將近12年。

內行人曝逾期母乳可製成手工母乳香皂。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文一出立刻引起網友紛紛留言「腥味一定很重」、「快喝會年輕10歲」、「繼續冰傳家」、「陳年老乳」、「再生一個才不會浪費」。儲有許多網友分享神用途，直呼「我有102年做的母乳手工皂，留到現在」、「做母乳皂」、「做母乳手工皂」。

據了解，擠出的母乳可以放在冰箱存放，但隨著存放處的溫度不同，保存期也不同，若是放在溫度25度的室內，最多只能存放6到8小時，若是放在零下5度的冰箱冷凍庫，最多能存放5天，如果放在零下15至20度的冷凍櫃裡，最多可存放12個月。所以原PO友人在冰箱裡找到的12年母孔，肯定是「逾期」不能食用。

但據台灣母乳協會表示，過期的庫存母乳除了可以拿來澆花、敷臉，由於母乳本身具有美容功效，確實可以製成「母乳香皂」，幫寶寶洗澡，呵護稚嫩的肌膚。

(中時新聞網)