一名男子日前在捷運上遇到沒戴口罩的女子，對方因為坐在他的旁邊，他一直偷看對方卻未上前勸說，直到他準備離開座位時，他的外套因為被對方坐著，起身時遭該女子當眾控告性騷擾、摸屁股還一直偷看，事後一名婦人出面為他澄清才平息誤會，他無奈地說「我真的被冤的莫名其妙。」

該男子在臉書爆料公社上發文表示，他日前搭乘捷運，發現一名女子進入車廂、坐在他旁邊的座位後，該女子就脫下口罩、將口罩拿在手上閉目休息，他當下只認為很奇怪，沒有出面勸說，之後他想要換座位，準備起身時，對方卻突然大喊「你在幹嘛！」接著控告他摸屁股、一直偷看，讓他頓時滿頭問號。

正當該男子被眾人投射異樣眼光時，一名婦人才出現為他澄清，是他的外套被該女子的屁股壓到，所以他起身時，女子才會覺得屁股動了一下、誤認為性騷擾；他事後發文說，他一直偷看對方是因為對方沒有戴口罩，「反正就是好險她沒戴口罩，所以我才沒事的，不然我真的被冤的莫名其妙。」

許多網友則留言說，「她過度自我感覺良好吧」、「我都遇到對方睡死，整個人壓在我手臂上，我超怕被誤會，都會很用力推回去」、「該不會是缺年終出來找人付年終給她的」、「是我就酸爆她，阿姨不要開玩笑了」、「真的很有事」、「她都不知道自己沒戴口罩？還敢說別人偷看她」。

(中時新聞網)