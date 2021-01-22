根據au Jibun銀行最新報告，整體新訂單與出產價格雖雙雙創下新高，但日本國內正在實施的緊急狀態，因遍及各大主要都市，卻讓當地的製造業者對前景愈加謹慎，同時，服務業者更失去了樂觀動能。

au Jibun銀行這份最新的日本製造業採購經理人指數（PMI），整體新訂單是從2018年12月以來首次擴大。同時，出產價格也是從2019年5月以來的最高水位。

不過，製造業指數卻從2020年12月的50跌至49.7，主要歸咎於生產疲弱與新出口訂單，以及就業市場數據雙雙下降。上個月，日本PMI好不容易才爬升至景氣榮枯點50的位置，沒想到才一個月，又落在分水嶺以下。

調研中心IHS Markit表示，沒想到日本企業在新的一年一開始，對未來就這麼快失去信心。新創事業已快連續十二個月萎縮，需求方面更是進一步減弱。

根據21日日本官方數據，日本出口在上個月，出現兩年以來首次成長，但成長速度還是比不上中國大陸與韓國。因為全球對晶片和科技產品需情孔急下，上列兩個國家的出口，甚至見到兩位數字的高成長。

至於在服務業方面，元月PMI初值也大幅下跌，經季節性因素調整後，從上個月終值47.7降至45.7，並創5個月新低。

合併計入製造業與服務業的綜合PMI指數，這個月也從上個月終值48.5掉到至46.7。

(時報資訊)