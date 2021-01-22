新北市板橋區20歲林姓男子疑長期情緒不穩，經常在家砸毀家具，去年11月間，林男又情緒失控，竟將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從住處3樓樓梯間窗戶拋下，馬爾濟斯當場死亡，柴犬雖僥倖存活，卻也飽受驚嚇，全身顫抖癱軟在地。警方及動保處獲報，將林男強制送醫並以違反動保法送辦，柴犬在動保處人員照料下現已恢復健康，後續將開放學校認養作為校園犬。

林男的女友向警方表示，男友脾氣不好，常會砸毀家中物品，警察上門才知兩隻小狗被丟下樓。林男則向警方供稱，當時腦袋一片混亂，不知自己為何有如此舉動。

新北市動保處表示，存活的柴犬經毛寶貝醫療中心獸醫師驗傷檢查後，所幸身體並無大礙，在安置期間獸醫師、動保員細心呵護，發現這隻柴犬個性溫和，對人十分友善，不會隨便吠叫，不僅愛撒嬌、不衝動，幫牠洗澡、刷毛、剪指甲、清理耳朵都乖乖不動，非常惹人憐愛。

動保處指出，該隻柴犬已在本月15日完成絕育，由於該犬隻具教育性，動保處將開放學校認養作為校園犬，以動物寶貴生命教導學童控制情緒、尊重生命、學習良善互動，成為動物保護的生命教材。

警方將依動保法第25條將林男移送新北地檢署偵辦，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

(中時 )